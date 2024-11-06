رغم الفوز الذي حققه فريق الهلال على فريق الاستقلال الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية وتحقيق النقاط الكاملة، إلا أن الجماهير الهلالية أصيبت بالذهول بعد أن طلب اللاعب البرازيلي نيمار التغيير بعد 20 دقيقة من المشاركة في الشوط الثاني، مما جعل الجماهير تصاب بالخوف، خاصة بأن اللاعب عاد للتو من إصابة الرباط التي أبعدته طويلاً عن الملاعب والتي دامت عاماً كاملاً، وما طمأن الجماهير بأن نيمار كان يشتكي أثناء خروجه من آلام في الفخذ الأيسر، مما جعل اللاعب يطلب التبديل خشية أن تتضاعف الإصابة مرة أخرى.