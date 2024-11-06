أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراتي الاتحاد مع الفتح والأهلي ضد الوحدة، ضمن الجولتين الـ11 والـ 12 من دوري روشن السعودي، اللتين ستلعبان في مدينة جدة، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بدلاً من ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة الملك عبدالله الرياضية.وقررت إدارة المسابقات نقل المباراتين دون تغيير جدولهما الزمني، إذ يلعب الاتحاد أمام ضيفه الفتح، (الأحد) 24 نوفمبر الجاري، في الجولة الـ11 الساعة 8:00 مساء، فيما يستضيف الأهلي نظيره الوحدة (الجمعة) 29، في الجولة الـ12 الساعة 8:00 مساء.