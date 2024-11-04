الأهلي السعودي - الشرطة العراقي7:00 مساءالهلال السعودي - استقلال طهران الإيراني9:00 مساءمهمة جديدة يخوضها ممثلا الوطن الأهلي والهلال مساء اليوم (الاثنين)، في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يستضيف الأهلي نظيره الشرطة العراقي الساعة 7:00 مساءً، فيما يستضيف الهلال فريق استقلال طهران الإيراني الساعة 9:00 مساءً ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمسابقة.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام الشرطة العراقي سعياً لمواصلة مسيرته المميزة في المسابقة، إذ انتصر في اللقاءات الثلاثة الماضية وحقق العلامة الكاملة بـ9 نقاط محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف، وأحرز هجومه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط. ويعتمد مدرب الفريق ماتياس يايسله على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود إيفان توني في خط المقدمة وخلفه الثلاثي رياض محرز وغابري فيغا وفراس البريكان. فيما يدخل الشرطة هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد نقطتين فقط حصدهما من تعادلين وخسارة وله من الأهداف 1 وعليه 6 أهداف، ويطمح الفريق العراقي للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في المنافسة على أحد مقاعد التأهل الثمانية لفرق المجموعة الثانية لغرب آسيا.وعلى استاد المملكة أرينا، يخوض فريق الهلال لقاء مهماً أمام استقلال طهران الإيراني. ويدخل الهلال هذا اللقاء محتلاً صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات وله من الأهداف 13 وعليه 5 أهداف، ويعتمد مدربه خورخي خيسوس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود ميتروفيتش في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مالكوم وسالم الدوسري ونيمار. فيما يدخل فريق الاستقلال هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 3 نقاط حصدها من انتصار وحيد وخسارتين وله من الأهداف 3 وعليه مثلها، ويسعى للفوز في لقاء الليلة لزيادة آماله في التأهل لدور الـ16 للمسابقة.