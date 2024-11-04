ينهي مدرب فريق النصر بيولي تحضيراته الفنية لمواجهة العين الإماراتي غداً (الثلاثاء) الساعة 9:00 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، إذ سيجري المدرب بيولي مناورة كروية رئيسية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الإثنين) سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية بقيادة الكابتن كريستيانو رونالدو في لقاء «القمة الخليجية» بالبطولة الآسيوية.ويطمح المدرب بيولي في تحقيق الانتصار الثالث مع الفريق النصراوي وحصد النقاط من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على التأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.ويحتل الفريق النصراوي المركز الرابع برصيد 7 نقاط، خلف السد القطري الذي يتواجد في المركز الثالث بـ7 نقاط بفارق الأهداف، إذ يحتل الهلال صدارة ترتيب مجموعة «أندية غرب آسيا» بـ9 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق الأهلي الذي يتواجد بالمركز الثالث بـ9 نقاط.