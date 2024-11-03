استبعد مدرب منتخب البرازيل دوريفال جونيور كلاً من نيمار مهاجم الهلال السعودي وإندريك لاعب ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق التي ستواجه فنزويلا والأوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.إندريك، البالغ من العمر 18 عاماً، لم يلعب سوى 107 دقائق مع ريال مدريد هذا الموسم، وغاب عن آخر أربع مباريات للفريق. بينما نيمار (32 عاماً) عاد لتشكيلة الهلال بعد تعافيه من إصابة قوية في الركبة أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام، عقب انتقاله من باريس سان جيرمان.وفي تصريحاته، أوضح دوريفال: «قررنا عدم استدعائه واستعجال الأمور. مبدئياً، لقد تعافى بشكل كامل، لكنه لعب دقائق قليلة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قرارنا». وشارك نيمار بديلاً في دوري أبطال آسيا في مواجهة العين الإماراتي في 21 أكتوبر الماضي، لكنه لم يشارك إلا في 13 دقيقة خلال تلك المباراة.وتعتبر مباراة مارس 2025، التي ستجمع الأرجنتين بالبرازيل، والتي يقودها ميسي، مواجهة منتظرة لنيمار، إذ ستكون بانتظاره فرصة للتألق مجدداً أمام غريمه التقليدي. كانت آخر مشاركة لنيمار مع المنتخب البرازيلي في 17 أكتوبر 2023، حين تعرض لإصابة في ركبته اليسرى.كما ضمت التشكيلة الحالية خمسة مهاجمين، من بينهم فينيسيوس جونيور، الذي عبر عن استيائه من عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وحارس النصر بينتو.ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في تصفيات المجموعة الموحدة في أمريكا الجنوبية، بفارق ست نقاط عن الأرجنتين المتصدر، بعد 10 مباريات. ويتأهل أول ستة من المنتخبات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض السابع ملحقاً دولياً.موعد قمة أمريكا الجنوبيةالأحد 23/‏‏3/‏‏2025الأرجنتين × البرازيل