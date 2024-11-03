يترقب النجم السعودي سعود عبدالحميد، المحترف في صفوف فريق روما، الحصول على فرصة المشاركة الأولى له في الدوري الإيطالي في مباراة روما ضد هيلاس فيرونا اليوم (الأحد) الساعة 8:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة، إذ ينتظر اللاعب إشارة المدرب يوريتش في مباراة الليلة.هذا ولم يُشارك الظهير الأيمن سعود عبدالحميد حتى الآن في أي مباراة في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى فريق روما قادماً من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فيما شارك في مباراتين ضمن مباريات الدوري الأوروبي، بديلًا أمام أتلتيك بلباو الإسباني في «19 دقيقة» وأساسيا في لقاء إلفسبورج السويدي في «65 دقيقة».