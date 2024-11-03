يواجه ثنائي الفريق الأهلاوي أبانيز والظهير الأيمن علي مجرشي خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الرائد، (الخميس) القادم الساعة 6:20 مساء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب لقاء الرائد أمام الفيحاء (الجمعة) 22 من نوفمبر الجاري، الساعة 5:50 مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة الـ11 من دوري روشن.من جانب آخر، ينهي مدرب الأهلي ماتياس يايسله تحضيراته الفنية لمواجهة الشرطة العراقي، غداً (الإثنين) الساعة 8:00 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، وسيجري مناورة كروية اليوم (الأحد) يعتمد من خلالها الأسلوب الفني المناسب، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.ويحتل فريق الأهلي السعودي المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف «المتصدر» الهلال السعودي بفارق الأهداف، الذي يملك 9 نقاط أيضاً، ويتواجد السد القطري في المركز الثالث بـ7 نقاط، والنصر السعودي يتواجد في المركز الرابع بـ7 نقاط، والوصل الإماراتي خامساً بـ6 نقاط، واستقلال طهران الإيراني سادساً بثلاث نقاط، والغرافة القطري سابعاً بثلاث نقاط، وباختاكور الأوزبكستاني ثامناً بنقطتين، والشرطة العراقي تاسعاً بنقطتين، وبرسبوليس الإيراني عاشراً بنقطة واحدة، والعين الإماراتي بالمركز الحادي عشر بنقطة واحدة، والريان القطري في المركز الأخير دون نقاط.