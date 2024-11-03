يغيب الثنائي الشبابي ماجد كنبه وحسين الصبياني عن مباراة الفريق الكروي أمام الخلود (الخميس) القادم، الساعة 6:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عقب حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الوحدة الماضية، التي انتهت لصالح الفريق الشبابي بنتيجة 3/‏1، وستكون عودة اللاعبين في مواجهة الشباب أمام الأخدود (الجمعة) 22 نوفمبر الجاري بنجران، في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويسعى المدرب بيريرا لتجهيز اللاعبين البديلين المناسبين لتعويض غياب الثنائي حسين الصبياني وماجد كنبه في مباراة الخلود القادمة بالدوري.ويحتل الفريق الشبابي المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات خاضها في دوري روشن الموسم الحالي.