توّج النجم القطري لاعب فريق السد أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، خلال الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في القارة الآسيوية لعام 2023، الذي أقيم في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.وحصد عفيف جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، متفوقاً على الأردني يزن النعيمات، إضافة إلى الكوري سيول يونج وو.