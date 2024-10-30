أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، بالعفو عن لاعبي الزمالك المصري مصطفى شلبي ونبيل عماد (دونغا) وحارس المرمى السابق مدير كرة القدم في النادي حالياً عبد الواحد السيد، بعد قرار قضائي بحبسهم لمدة شهر بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن «العفو يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية».

وأصدرت محكمة إماراتية، الثلاثاء، حكماً بسجن اللاعبين والإداري لمدة شهر، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم التي جرت في أبوظبي.

وكانت محكمة أبوظبي الجزائية قد أصدرت حكماً بحبس ثلاثة متهمين من نادي الزمالك المصري لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم (54 ألف دولار أمريكي)، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهمات عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير، خلال مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.