في الوقت الذي ينتظر محبو وعشاق المنتخب البرازيلي عودة النجم نيمار جونيور، المحترف في صفوف فريق الهلال، للمشاركة مع منتخب بلاده بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى التي تعرض لها في 17 أكتوبر 2023 بالشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل أمام نظيره الأوروغواي، التي خسرها «السامبا» بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.. ستكون مواجهة الإياب بين المنتخبين في 20 نوفمبر القادم في البرازيل بمثابة التحدي للاعب نيمار، الذي يسعى لقيادة المنتخب البرازيلي للفوز ورد الاعتبار للخسارة من الأوروغواي، خصوصاً أن مواجهة الذهاب اتسمت بالعنف الكروي، ما سيجعل نيمار يلعب بحذر شديد وتجنب أية إصابة أخرى، من أجل مواصلة مشواره الكروي مع منتخب السامبا، والفريق الهلالي في المباريات القادمة.ومن المتوقع أن تشهد قائمة الأسماء للمنتخب البرازيلي التي سيعلن عنها المدرب دوريفال جونيور خلال الأيام القادمة وجود اللاعب نيمار، إذ سيخوض منتخب السامبا مباراتين الأولى أمام فنزويلا (الجمعة) 15 نوفمبر القادم، والثانية ضد الأوروغواي (الأربعاء) 20 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين الـ11 والـ12 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال القادم.ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 10 مباريات خاضها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم القادمة.