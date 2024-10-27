ينتظر النجم السعودي سعود عبدالحميد، منح المدرب إيفان يوريتش له فرصة اللعب مع فريق روما في الدوري الإيطالي الذي سيخوض مباراتين؛ الأولى أمام فريق فيورنتينا غداً (الأحد) الساعة 10:45 مساءً، والثانية ضد فريق تورينو الخميس القادم الساعة 10:45 مساءً، ضمن مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة في الدوري.ويواصل الظهير الأيمن سعود عبدالحميد تدريباته اليومية مع فريق روما، ويتواجد في قائمة البدلاء في المباريات الماضية، إذ يترقب الظهور الأول له في (الكالتشيو)، من خلال المواجهتين اللتين سيخوضهما روما ضد فيورنتينا وتورينو القادمتين.ويحتل فريق روما حالياً المركز العاشر برصيد (10 نقاط) في الدوري الإيطالي.وكان اللاعب سعود عبدالحميد تواجد مع فريق روما الإيطالي على دكة البدلاء في مباراة دينامو كييف الروسي، ولم يشارك خلال شوطي المباراة التي انتهت بفوز روما بهدف مقابل لاشيء، ليرفع فريق روما رصيده لأربع نقاط من ثلاث مباريات خاضها في الدوري الأوروبي ويتواجد بالمركز 19.