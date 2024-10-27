‏طالب مدرب فريق الاتحاد لوران بلان لاعبي الاتحاد بضرورة احترام فريق الجندل (درجة أولى) في مواجهة الغد الإثنين؛ التي ستقام الساعة 8:30 مساءً على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات دور ثمن النهائي في مسابقة كأس الملك، من أجل إحباط أية مفاجأة من الخصم وتحقيق الفوز والتأهل لدور ربع النهائي.إذ شدد المدرب لوران بلان على تطبيق اللاعبين للأسلوب الفني المناسب لمواجهة الجندل المهمة، ومن المتوقع أن تشهد قائمة العميد الأساسية بعض التغييرات الفنية التي تتناسب مع اللقاء؛ الذي يسعى من خلاله لتحقيق الانتصار والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الملك.وتنتظر الفريق الاتحادي مواجهة الديربي أمام المنافس التقليدي الأهلي الخميس القادم الساعة 9:00 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة المشعة بجدة ضمن مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ اذ يحتل العميد المركز الثاني برصيد 21 نقطة.