يظهر الثلاثي أحمد حجازي، وعبدالرحمن العبود، وجوتا، مع الفريق الاتحادي في مباراته أمام أجمك الأوزبكستاني، التي ستقام 7:00 مساء، على استاد ميتالورج ضمن مباريات الجولة ما قبل الأخيرة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.وينهي مدرب الاتحاد غاياردو تحضيراته الفنية لمباراة أجمك الأوزبكي اليوم (الأحد) بإجراء مناورة كروية سيركز خلالها على الأسلوب الفني واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب، الذي يطمح من خلاله العميد لحسم بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة بحصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة المجموعة برصيد (12) نقطة، قبل خوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ضد فريق سباهان الإيراني (الإثنين) 4 ديسمبر القادم، عند الساعة (9:00) مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.ويحتل العميد صدارة المجموعة الثالثة بـ(9) نقاط، ويليه فريق سباهان الإيراني في المركز الثاني بـ(7) نقاط بفارق الأهداف عن القوة الجوية العراقي الذي يتواجد بالمركز الثالث بـ (7) نقاط، وفريق أجمك الأوزبكستاني في المركز الرابع والأخير دون نقاط.ترتيب المجموعة (3) في أبطال آسياالاتحاد السعودي: الأولسباهان اصفهان الإيراني: الثانيالقوة الجوية العراقي: الثالثأجمك الأوزبكستاني: الرابع