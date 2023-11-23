تحتضن مدينة جدة عروس البحر الأحمر، ولأول مرة بطولة كمال الأجسام الشاطئية، والتي يستضيفها شاطئ مانجروف، أحد أبرز وأرقى شواطئ مدينة جدة، من الفترة 21/‏12/‏2023 ــ 23/‏12/‏2023، تحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكمال الأجسام والاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وحضور عدد من الشخصيات الرياضية الاعتبارية والمسؤولين ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا.هذا وسوف تكون في البطولة (كروت احتراف) لأبطال الفئات التي شاركت، كما سيشارك عدد كبير من لاعبي كمال الأجسام من داخل السعودية وخارجها حوالى (200) لاعب.كما أبدت العديد من الشركات المحلية والعالمية رغبتها بالمشاركة كرعاة للبطولة، ولا يزال تسجيل الرعايات والمشاركة بالبوثات مفتوحاً للجميع.كما أنه سوف يتاح للجماهير الرياضية الحضور يومياً، سيما وأنه سوف تكون هناك العديد من الفعاليات والأنشطة المهمة المصاحبة للبطولة.. (حصص تدريبية وعروض رياضية وعروض ترفيهية والعديد من الفقرات المنوعة الشيقة لجميع الفئات والأعمار)، كما ستشهد البطولة أجواء موسيقية مصاحبة للحدث، وأيضاً إقامة معرض للفن التشكيلي من خلال مشاركة عدد من الفنانات التشكيليات بالرسم الحي بجانب منصة الاستعراض.