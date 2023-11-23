يخضع النجم الأهلاوي ماكسيمان لاختبارات طبية وفنية خلال الساعات الـ48 التي تسبق مواجهة الشباب بعد غد (السبت)، الساعة (9:00) مساء بجدة، ضمن مباريات الجولة (14) في دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل تواجده ضمن القائمة الأساسية التي سيعتمدها المدرب ماتياس يايسله لخوض مباراة «الكلاسيكو» من عدمه، إذ سيقيم المدرب ماتياس يايسله مناورة كروية، اليوم (الخميس)؛ لاعتماد النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الشباب القادم، الذي يتطلع من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة (29)، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.في المقابل، حذر مدرب فريق الشباب بيسكان الخماسي رومان سايس، وحسين الصبياني، وحسين القحطاني، وهتان باهبري، وفهد المولد، من الحصول على الإنذار الرابع في مواجهة الأهلي القادمة، ويهدف المدرب بيسكان من الاستفادة من اللاعبين في المباريات القادمة وأهمها ضد التعاون، (السبت) الثاني من ديسمبر القادم، الساعة (9:00) مساء بالرياض، ضمن مباريات الجولة (15) في بطولة الدوري. ويطمح المدرب بيسكان لتحقيق الانتصار على الأهلي في لقاء «الكلاسيكو» وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 15 والتقدم لمراكز الوسط في الدوري.وسيجري المدرب بيسكان مناورة كروية، اليوم (الخميس)، بمشاركة اللاعبين الدوليين عقب فراغهم من المشاركات مع منتخباتهم الوطنية في أيام «الفيفا»، وسيعتمد المدرب الشبابي من خلالها الأسلوب الفني وتحديد العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة، وسيختتم الفريق الكروي غداً تدريباته قبل المغادرة إلى جدة لخوض مباراة «الكلاسيكو» المرتقبة.موعد الكلاسيكوالسبت 2023/‏11/‏25الأهلي × الشباب9:00 مساء