تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج رسمياً الى الدور نصف النهائي من منافسات البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد، المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة 24-23.وتصدر الفريق السعودي فرق المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط بعد فوزه في جميع مبارياته في الدور التمهيدي، بدأها بالفوز على الغرافة القطري 28-27، كما انتصر على غولدن إيجل الهندي 48-20، وواصل تألقه بالفوز على حامل اللقب (النجمة البحريني) 25-21.وينتظر الخليج صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى لتحديد المنافس في دور الأربعة الذي سيُلعب مساء السبت القادم، في طريقه لتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.