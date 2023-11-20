يُنهي مدرب المنتخب السعودي مانشيني تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب الأردن غداً (الثلاثاء) الساعة (7:00) مساء على استاد عمَّان الدولي، ضمن الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ سيجري «الأخضر» مرانه الأخير على استاد عمان الدولي مساء اليوم (الإثنين) بقيادة المدرب مانشيني الذي سيقيم مناورة كروية رئيسية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الإثنين)، وسيطبق خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه ضد منتخب الأردن، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة. وفرض المدرب مانشيني على اللاعبين حصتين تدريبيتين أمس (الأحد) على الملعب الرديف بنادي الفتح بالأحساء، وركز خلالهما على إجراء اللاعبين تمارين فنية متنوعة، وتنفيذ بعض الجوانب التكتيكية، وسط تركيز عال من اللاعبين وروح معنوية مرتفعة، وكانت الحصتان التدريبيتان مغلقتين عن وسائل الإعلام.ويطمح المدرب مانشيني لتحقيق الانتصار على المنتخب الأردني والانفراد بصدارة المجموعة السابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.