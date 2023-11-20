يختتم المنتخب الوطني تحت 23 عاماً تحضيراته الفنية لمواجهة أستراليا غداً (الثلاثاء) الساعة (4:00) عصراً في الدورة الودية الدولية التي تقام مبارياتها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.إذ سيجري مدرب الأخضر الأولمبي سعد الشهري مناورة كروية سيحدد من خلالها الأسلوب الفني المناسب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة.وكان منتخبنا الوطني كسب لقاء الأردن 2/‏1، سجل هدفي التفوق للأخضر الأولمبي مشاري النمر، ومصعب الجوير.يذكر، أن الدورة الودية الدولية التي يشارك فيها المنتخب السعودي تأتي ضمن استعداداته لمنافسات كأس آسيا 2024 بقطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).