يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، بلقاء منتخب باكستان عند تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم (الخميس) على ملعب نادي الفتح بالأحساء، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السابعة للتصفيات الأولية المؤهلة لكأس العالم 2026؛ التي ستقام في دول البرتغال وإسبانيا والمغرب.يدخل منتخبنا الوطني اللقاء بحثاً عن بداية قوية في التصفيات، ويبحث الإيطالي روبرتو مانشيني (مدرب منتخبنا الأخضر) عن فوزه الأول في أول لقاء رسمي له بعد أن تعثر في اللقاءات الودية الأربعة الماضية؛ إذ خسر في ثلاثة لقاءات من كوستاريكا 1/‏ 3، ومن كوريا الجنوبية 0/‏ 1، ومن مالي 1/‏ 3، وتعادل مع نيجيريا 2/‏ 2. ويعاني المنتخب من غياب الرباعي سالم الدوسري وحسان تمبكتي وناصر الدوسري وأيمن يحيى بداعي الإصابة، وسيعتمد مانشيني على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود صالح الشهري في خط المقدمة وخلفه الثلاثي محمد كنو وخالد الغنام وعبدالرحمن غريب، فيما يتواجد محمد العويس في حراسة المرمى وأمامه الرباعي سعود عبدالحميد وعلي البليهي وعبدالإله العمري وياسر الشهراني، وفي المحور الثنائي فيصل الغامدي وعبدالإله المالكي.فيما يدخل منتخب باكستان اللقاء بعد تأهله بجدارة واستحقاق بفوزه على منتخب كمبوديا 1/‏ 0 إياباً بعد أن تعادلا ذهاباً بدون أهداف، ويسعى منتخب باكستان من خلال لقاء الليلة لتحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية في أول مواجهة تجمعه مع منتخبنا الوطني، ويغيب عن المنتخب الباكستاني كل من محمد وحيد ومعين أحمد لعقوبات انضباطية وكذلك عيسى سليمان للإصابة، ويبرز عدد من الأسماء يتقدمهم اللاعب هارون حميد وراهيس نابي.وفي ذات المجموعة يلتقي منتخب الأردن بمضيفه منتخب طاجيكستان عند تمام الساعة الرابعة عصراً على استاد بامي دوشانبي، وسبق أن تواجه المنتخبان في تصفيات كأس العالم الأولية لعام 2018، وتمكن منتخب الأردن من الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجتي 3/‏ 1، 3/‏ 0، وتميل الكفة في لقاء اليوم لمصلحة المنتخب الأردني.مباراتا اليوم:السعودية* باكستان7:30 مساءالأردن* طاجيكستان4:00 عصرا