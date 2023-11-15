يُنهي مدرب المنتخب السعودي مانشيني تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب باكستان غداً (الخميس) الساعة (7:30) مساء على استاد نادي الفتح في الأحساء، ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ سيجري مانشيني مناورة كروية رئيسية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الأربعاء)، وسيركز خلالها على تنفيذ اللاعبين للجوانب التكتيكية والمهمات الفنية المطلوبة، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء باكستان القادم، وفرض مانشيني على لاعبي (الأخضر) حصتين تدريبيتين أمس (الثلاثاء)، ركز خلالهما على إجراء اللاعبين تمارين متنوعة، وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والتكتيكية.من جانب آخر، سمح مانشيني للاعب سالم الدوسري بمغادرة معسكر الأخضر المقام حالياً في الأحساء؛ وذلك وفق التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني، عن عدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباريات، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي على أن يستكمل برنامجه العلاجي بنادي الهلال.من جهة أخرى، تقررت مغادرة بعثة الأخضر إلى الأردن (الإثنين القادم) عبر مطار الأحساء الدولي، استعداداً لمواجهة منتخب الأردن (الثلاثاء) 21 من نوفمبر الجاري، الساعة (7:00) مساء على استاد عمان الدولي.يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، وطاجيكستان، وباكستان.مستجدات الأخضرمانشيني يفرض حصتين تدريبيتين أمس (الثلاثاء)بعثة منتخبنا الوطني تغادر إلى الأردن الإثنين القادم