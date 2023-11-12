شهدت بطولة الدوري الألباني، السبت، واقعة مأساوية خلال مباراة إيجانيتا أمام بارتيزاني، بوفاة لاعب غاني على أرض الملعب.

وتُوفي لاعب منتخب غانا رافائيل دوامينا، أثناء مباراة فريقه إيجانيتا أمام بارتيزاني ضمن منافسات الدوري الألباني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوفاة دوامينا، إذ سقط على أرضية الميدان دون الالتحام مع أحد اللاعبين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق قليلة من سقوطه.

وهرول لاعبو الفريقين نحو دوامينا فور سقوطه، إضافة إلى حكم اللقاء الذي طلب تدخل الجهاز الطبي لإنعاش اللاعب، كما اقتحمت سيارة الإسعاف الملعب للحاق بمهاجم المنتخب الغاني ولكن دون جدوى، ليُتوفى بسبب قصور في القلب، إذ خضع لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان عام 2020، قبل إزالته بعد عامين تقريباً.

ويبلغ دوامينا من العمر 28 عاماً ويلعب في مركز الهجوم مع إيجانيتا الألباني، وخاض تسع مباريات مع منتخب غانا سجل خلالها هدفين.

وسبق أن لعب رافائيل دوامينا لأندية؛ ريد بول سالزبورج النمساوي، وزيورخ السويسري، وليفانتي وريال سرقسطة الإسبانيين.