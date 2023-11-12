ينطلق معسكر المنتخب السعودي الإعدادي بالأحساء، تحت قيادة المدرب الإيطالي مانشيني، الذي سيعمل على تجهيز «الأخضر» لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027. ويستضيف منتخبنا الوطني الخميس القادم منتخب باكستان الساعة (7:30) مساء على استاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل «الأخضر» ضيفاً على منتخب الأردن الساعة (7:00) مساء (الثلاثاء) 21 نوفمبر الجاري على استاد عمّان الدولي.وضمت قائمة مانشيني 28 لاعباً، للالتحاق بمعسكر الأحساء وهم: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، وصالح الشهري.‏يذكر، أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.مباريات الأخضرالسعودية * باكستان7:30 مساءالخميس2023/11/16الأردن * السعودية7:00 مساءالثلاثاء2023/11/21