انضم النجم الشبابي هتان باهبري لقائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف، التي يتواجد بها الرباعي الشبابي رومان سايس، وحسين الصبياني، وحسين القحطاني، وفهد المولد، إذ يواجه الخماسي الشبابي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مواجهة الشباب أمام الأهلي (السبت) 25 نوفمبر الجاري، الساعة (9:00) مساء بجدة، ضمن مباريات الجولة (14) في دوري روشن السعودي للمحترفين. وستكون مباراة الشباب عقب لقاء الأهلي أمام التعاون (السبت) الثاني من ديسمبر القادم، الساعة (9:00) مساء بالرياض، ضمن مباريات الجولة (15) في بطولة الدوري.يذكر، أن اللاعب كويلار سيعود للمشاركة مع الفريق الشبابي عقب انتهاء عقوبة إيقاف لمباراة واحدة، وسيتواجد في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي في الدوري.ويحتل الفريق الشبابي المركز الـ11 في سلم ترتيب فرق الدوري برصيد 15 نقطة.