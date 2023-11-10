استقر الوحدة الإماراتي على إقالة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وإعادة الهولندي آرنو بويتنويج، مدرب الرديف، لقيادة الفريق الأول، بحسب تقرير صحفي.

ونشرت صحيفة «البيان» الإماراتية الخبر، الخميس، مشيرة إلى أن الاستقرار على الإقالة جاء بسبب «النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي للمدرب الجنوب أفريقي».

وأوضحت أن قرار الإقالة المنتظر إعلانها رسمياً خلال الساعات القادمة، اتخذ رغم فوز الوحدة في آخر مباراتين على اتحاد كلباء وعجمان.

وأكدت الصحيفة الإماراتية، أن علاقة الوحدة بموسيماني انتهت، وسيقود بويتنويج تدريبات الفريق اعتبارا من يوم الجمعة، حيث يعود العنابي لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

وغاب موسيماني عن مباراة الوحدة وعجمان الأخيرة في الدوري بسبب وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل أن يخرج من المستشفى عقب تحسن حالته.

وقاد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، فريق الوحدة الإماراتي في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

ويحتل فريق الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين «أدنوك»، وذلك برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات

يذكر أن موسيماني، سيصبح المدرب السابع الذي تتم إقالته في الدوري الإماراتي للمحترفين، بعد مرور 7 جولات فقط من عمر المسابقة، فيما يعود بويتنويج لقيادة الوحدة، بعدما سبق وقاده حتى نهاية الموسم الماضي خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز.