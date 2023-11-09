طالب مدرب فريق الاتحاد حسن خليفة؛ الذي حلَّ بديلاً للبرتغالي سانتو، الذي تم إنهاء علاقته التعاقدية مع النادي أمس الأول (الثلاثاء)، لاعبي العميد بمضاعفة الجهود الفنية والسعي للعودة للانتصارات بدءاً من مباراة أبها الساعة (9:00) مساء غدٍ (الجمعة) على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة (13) من دوري روشن السعودي للمحترفين، جاء ذلك على هامش الحصة التدريبية التي قادها المدرب الوطني حسن خليفة، والتي ركز من خلالها على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية على أن يجري مناورة كروية مساء اليوم (الخميس) سيحدد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء أبها والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.من جانب آخر، عاد النجم عبدالرحمن العبود لتدريبات العميد الجماعية، ويبقى أمر مشاركته في المباريات القادمة بيد الجهاز الفني للفريق الاتحادي.على ذات الصعيد، تمنت الجماهير الاتحادية أن يعود الفريق لسكة الانتصارات من مباراة أبها القادمة في دوري روشن، وجددت الجماهير دعمها ووقوفها خلف الفريق في أي زمان ومكان، ووصفت قرار إنهاء التعاقد مع المدرب سانتو وإسناد المهمة لابن النادي المدرب حسن خليفة بداية العودة للمسار الصحيح.