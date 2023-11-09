يشهد دوري روشن السعودي في جولته الـ13، أربعة لقاءات مثيرة مساء اليوم (الخميس)، إذ يحل الأهلي ضيفاً على ضمك (9:00 مساء)، فيما يستضيف الرائد نظيره الشباب (6:00 مساء)، وفي التوقيت ذاته يواجه الخليج والرياض نظيريهما الطائي والفتح.على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وبنشوة الفوز بثلاثية نظيفة على الرياض في الجولة الماضية، يحل الأهلي ضيفاً على ضمك، ويحتل الراقي المركز الرابع برصيد 25 نقطة، حصدها من 8 انتصارات وتعادل وحيد وثلاث خسائر وله من الأهداف 24 وعليه 17 هدفاً، فيما يدخل ضمك اللقاء بعد تعادله السلبي مع التعاون 0/‏0 في الجولة الماضية، ويطمح للخروج بانتصار على أرضه وبين جماهيره، إذ يحتل فارس الجنوب المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، حصدها من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وأربع خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 17 هدفاً.وعلى ملعب نادي التعاون في بريدة، يحل فريق الشباب ضيفاً ثقيلاً على الرائد، سعياً لتحقيق الفوز بعد الانتصار الثمين أمام الاتحاد بهدف مقابل لا شيء، إذ يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 15 نقطة، حصدها من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 19 هدفاً، فيما يسعى الرائد لتحقيق ثاني انتصاراته والابتعاد عن مراكز المؤخرة، إذ يحتل المركز 18 والأخير برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصار وحيد وثلاثة تعادلات وثماني خسائر وله من الأهداف 10 وعليه 21 هدفاً.وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يستضيف الرياض نظيره الفتح بحثاً عن النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل الرياض المركز 14 برصيد 11 نقطة، حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادلين و7 خسائر وله من الأهداف 11 وعليه 27 هدفاً، فيما يدخل الفتح هذا اللقاء من أجل المنافسة على مراكز المقدمة ويتواجد بالمركز 14 برصيد 23 نقطة، حصدها من 7 انتصارات وتعادلين وثلاث خسائر وله من الأهداف 28 وعليه 19 هدفاً.وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، يحل الطائي ضيفاً على الخليج بحثاً عن الفوز والتقدم لمنطقة الوسط، إذ يحتل الطائي المركز 13 برصيد 11 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادلين و7 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 24 هدفاً، فيما يدخل الخليج اللقاء من أجل الهروب عن مراكز المؤخرة ويتواجد بالمركز 14 برصيد 10 نقاط، حصدها من انتصارين و4 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 10 وعليه 18 هدفاً.مباريات اليومالرائد * الشباب6:00 مساءالخليج * الطائي6:00 مساءالرياض * الفتح6:00 مساءضمك * الأهلي9:00 مساء