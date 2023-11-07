تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري أبطال آسيا مساء اليوم (الثلاثاء)، إذ يخوض ممثلا الوطن النصر والفيحاء لقاءين مهمين في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا، إذ يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الدحيل القطري (9:00) مساء، فيما يستضيف الفيحاء نظيره العين الإماراتي (7:00) مساء.على استاد الملك فهد الدولي بالرياض يدخل الفيحاء لقاءه أمام العين لرد اعتباره بعد الخسارة في دور الذهاب بنتيجة 4/‏1، وكذلك لبقاء آماله في المنافسة على التأهل للدور الثاني من المسابقة، إذ يحتل البرتقالي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حصدها من انتصار وخسارتين، وله من الأهداف 3، وعليه 5 أهداف، فيما يطمح العين الإماراتي لتأكيد انتصاره والانفراد بالصدارة التي يتزعمها برصيد 9 نقاط جمعها من الانتصار في اللقاءات الثلاثة، وله من الأهداف 11، وعليه 3 أهداف.وفي ذات المجموعة يستضيف آهال الطاجكستاني نظيره باختاكور الأوزبكي ويطمح كل فريق لتحقيق الفوز والبقاء على آمالهما في المنافسة، إذ يحتل باختاكور المركز الثاني برصيد 3 نقاط متفوقاً على الفيحاء وآهال بفارق الأهداف.وعلى استاد خليفة الدولي، يدخل النصر لقاءه أمام مضيفه الدحيل بحثاً عن تأكيد انتصاره في الذهاب بنتيجة 4/‏3، وكذلك للاقتراب أكثر من التأهل للدور الثاني، إذ يتصدر العالمي مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) حصدها من 3 انتصارات وله من الأهداف 9 وعليه 4 أهداف، فيما يسعى الدحيل لرد اعتباره وإبقاء آماله، إذ يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل وخسارتين. وفي اللقاء الآخر يحل فريق بيرسبوليس الإيراني ضيفاً ثقيلاً على استقلول التركمانستاني سعياً لحصد النقاط الثلاث ومواصلة مطاردته للمتصدر النصر، إذ يحتل الفريق الإيراني المركز الثاني برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وخسارة وله من الأهداف 3 وعليه هدفان، فيما يبحث صاحب الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية لاسيما أنه يتذيل فرق المجموعة بنقطة واحدة من خسارتين وتعادل.