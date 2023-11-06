يخوض ممثلا الوطن الاتحاد والهلال لقاءين مهمين عصر اليوم (الإثنين)، بعيداً عن أرض الوطن، إذ يلتقي الاتحاد فريق القوة الجوية العراقي (3:00) عصراً، ويواجه الهلال فريق مومباي سيتي الهندي (5:00) عصراً، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام مضيفه القوة الجوية بمعنويات عالية، بعد قرار الاتحاد الآسيوي منحه النقاط الثلاث أمام سباهان الإيراني، ليصل رصيده النقطي إلى 9 نقاط، ويسعى من خلال هذا اللقاء لتأكيد انتصاره على القوة والانفراد بصدارة المجموعة الثالثة، فيما يطمح القوة الجوية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والخروج بنقاط اللقاء لتقليص الفارق النقطي بينهما، إذ يحتل القوة المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على سباهان صاحب المركز الثالث، الذي سيلاقي فريق أجمك الأوزبكي متذيل فرق المجموعة بدون نقاط.وفي الهند، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام مضيفه مومباي سيتي لتأكيد تفوقه في لقاء الذهاب بسداسية نظيفة وللانفراد بصدارة المجموعة الرابعة، التي يتزعمها بسبع نقاط متفوقاً على نافباخور الأوزبكي بفارق الأهداف، فيما يسعى فريق مومباي للحصول على أولى نقاطه في البطولة، إذ يحتل المركز الرابع بدون نقاط بعد خسارته في اللقاءات الثلاثة الماضية، واستقبلت شباكه 11 هدفاً وعجز هجومه عن إحراز أي هدف، وفي اللقاء الآخر يلتقي نافباخور نظيره نساجي الإيراني.القوة الجوية العراقيالاتحاد السعوديمومباي سيتي الهندي الهلال السعودي3:00 عصراً5:00 عصراً