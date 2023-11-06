أكد مدرب فريق الاتحاد سانتو، أن القائد كريم بنزيما سيكون حاضراً في مواجهة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.وقال سانتو، في مؤتمر صحفي: «المباراة ضد فريق القوة الجوية العراقي ستكون قوية مثل مواجهة الذهاب، التي كسبناها بهدف مقابل لا شيء في آخر الدقائق، ويبقى الخصم فريقاً جيداً».وأضاف قائلاً: «الدوري السعودي مشروع كبير، وهناك عمل كبير لتطوير العمل في كافة القطاعات المؤثرة في نجاح هذا المشروع».وأوضح سانتو، هناك فرق كبير بين مستوى اللعبة في أوروبا وآسيا، وكجهاز فني تكيفنا مع ذلك، وعملنا على تحسن مستوى الفريق ونجحنا في ذلك وحققنا بطولتي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي في الموسم الماضي.وأشار سانتو إلى أنه يتم إعداد الفريق كمجموعة لتحقيق النتائج من خلال روح الفريق والعمل بجد، وهو ما سنفعله في لقاء القوة الجوية العراقي.وكشف سانتو، أن الإصابات التي تجتاح الفريق كان لها تأثير على نتائج بعض المباريات بسبب غياب العديد من اللاعبين، وهو ما يستدعي أن نقوم بتغيير الأسماء بشكل مستمر.واختتم حديثه بقوله: «المواجهة ضد القوة الجوية العراقي لن تكون سهلة، والخصم يعتبر منافساً جيداً دفاعياً، وأتوقع أن يلعبوا بطريقة هجومية وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية».من جهته، قال اللاعب فيصل الغامدي، سنعمل على تقديم أفضل مستوى لدينا للفوز بنتيجة المباراة من أمام فريق القوة الجوية العراقي، ووجود اللاعبين الكبار في الفريق يعطينا إضافة وخبرة لنا، وبالنسبة لي كلاعب صغير في السن أراقبهم وأتعلم منهم.وأبدى استياءه من الإصابات التي تجتاح الفريق، وكان لها تأثير على نتائج بعض المباريات بسبب غياب العديد من اللاعبين.