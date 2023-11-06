أبدى مدرب فريق الهلال جيسوس سعادته بالتواجد في الهند، وقال: سنخوض مواجهة مختلفة أمام فريق مومباي الهندي بكل تأكيد عن لقاء الذهاب في الرياض. مبيناً، أن مباراة الإياب ستقام على أرض الخصم وبين جماهيره مما سيجعلها متوازنة.وأضاف جيسوس، في المؤتمر الصحفي، أن مباراة الذهاب انتهى الشوط الأول بهدف لصالح فريقه، وكان فريق مومباي قريباً من تسجيل هدف التعادل خلاله، ولذلك لا بد من احترام الخصم مهما كانت نتيجة لقاء الذهاب، مبيناً أن تركيزهم منصب على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.واختتم حديثه بقوله: «أعرف أن الجماهير الهندية كانت مشتاقة لرؤية النجم البرازيلي نيمار، ولديهم إحساس بالحزن لغيابه بما يوازي حزننا على افتقاده في الموسم الحالي».من جهته، أكد النجم الهلالي مالكوم، ضرورة احترام فريق مومباي الهندي، من أجل تأكيد تفوقنا عليه كما حدث في لقاء الذهاب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث وترك ذكرى جميلة في أول مرة نتواجد فيها بالهند. مبدياً سعادته بالتعرف على ثقافة جديدة في هذه البلاد الجميلة.