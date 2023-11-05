أمطر الأهلي شباك ضيفه الرياض بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. وقلب الوحدة تأخره أمام مضيّفه الحزم لفوز بهدفين لهدف، فيما اكتفى التعاون بالتعادل السلبي مع ضيفه ضمك، ضمن لقاءات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، سجل الأهلي عودة قوية لجادة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الرياض بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها فراس البريكان (د:2) والإسباني جابري فيغا (د:26) والنجم الجزائري العالمي رياض محرز (د:52). وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة واستعاد موقعه رابعاً في سلم ترتيب الدوري بفارق الأهداف مع التعاون صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الرياض عند 11 نقطة في المركز الـ14.وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، تمكن الوحدة من حصد ثلاث نقاط ثمينة بعد أن قلب تأخره أمام الحزم لفوز بهدفين لهدف. أحرز هدفَي الوحدة لاعبه البديل عبدالعزيز نور (د:٧٠، ٨٥)، وكان الحزم قد تقدم أولاً عن طريق برونو فيانا (د:٢٣) الذي تلقى بطاقة حمراء (د:٩٠)، فيما تحصل زميله تركي المطيري على بطاقة حمراء كذلك بعد نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة يحقق الوحدة انصاره الخامس ويصل للنقطة ١٦ في المركز الثامن، فيما تلقى الحزم الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ17.وعلى ملعب نادي التعاون ببريدة، اكتفى التعاون وضيفه ضمك بالتعادل السلبي، ليحقق التعاون تعادله الرابع ويصل للنقطة الـ٢٥ في المركز الثالث، فيما حقق ضمك تعادله الخامس ووصل للنقطة الـ١٤ في المركز الـ١١.