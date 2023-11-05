أعلن نادي الهلال غياب لاعب الفريق الصربي سافيتش عن تمثيل الفريق، وذلك لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.وقال النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: أثبتت الفحوصات إصابة اللاعب سافيتش في الركبة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.يذكر أن اللاعب أصيب في مباراة فريقه أمام الفتح الماضية ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن، التي فاز فيها الهلال بهدفين مقابل لا شيء، وبهذا يغيب اللاعب سافيتش عن الفريق في المباريات التالية، وهي التعاون والحزم ونافباخور الأوزبكي، ومن المتوقع عودته أمام النصر في الجولة الـ15.