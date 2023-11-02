يواجه ٣٤ لاعباً، من الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثاني وعدم مشاركتهم مع أنديتهم في حال التأهل لدور نصف النهائي.إذ ستجرى، مساء اليوم (الخميس)، قرعة تحديد مواجهات دور ربع النهائي للفرق الثمانية المتأهلة وهي: الهلال، والنصر، والاتحاد، والشباب، والتعاون، وأبها، والخليج، والفيصلي.وتهدد البطاقة الصفراء ٣٤ لاعباً، هم: رونالدو، تاليسكا، تيليس، أتافيو من (النصر)، فابينهو، فيليبي، كانتي، مدالله العليان من (الاتحاد)، سافيتش من (الهلال)، بانيغا، كاراسكو، كويلار، هتان باهبري، ماجد عمر، حسين الصبياني من (الشباب)، جيروتو، ميدران، أشرف المهديوي، معاذ فقيهي، فهد العبدالرزاق، عبدالملك الشمري من (التعاون)، جاريتا، أحمد فلاتة، ياسين برناوي من (الفيصلي)، كريشوياك، كامانو، صالح القميزي، عبدالإله الشمري، حسن هاشم، أحمد الحبيب من (أبها)، بيدرو، عبدالإله محمد، سعيد هوساوي، منصور حمزي من (الخليج).الفرق المتأهلة لربع نهائي الكأسالاتحادالنصرالشبابالتعاونالخليجأبهاالفيصلي