ينهي مدربا الشباب والاتحاد الكرواتي بيسكان والبرتغالي سانتو، تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو»، التي ستجمع العميد وشيخ الأندية غداً (الجمعة)، الساعة 9:00 مساء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة 12 في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري المدربان مناورة كروية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الخميس)، سيعتمدان من خلالها النهج الفني المناسب وتنفيذ اللاعبين للجوانب التكتيكية، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها مباراة الكلاسيكو المرتقبة.إذ تعتبر المواجهة الأولى بين المدرب الشبابي بيسكان والمدرب الاتحادي سانتو في الموسم الحالي، ويطمح المدربان لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، من أجل التقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري، فالمدرب بيسكان فريقه يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، فيما المدرب الاتحادي سانتو فريقه يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، والانتصار يشكل أهمية كبرى لمدربي الفريقين خلال مشوارهما في الدوري، فمن سيقود فريقه للفوز بنقاط «الكلاسيكو» في التحدي «الأوروبي» بمواجهة الدور الأول بين مدربي الفريقين.ويواجه الثلاثي في الفريقين عبدالرزاق حمدالله من الاتحاد، وحسين الصبياني، وكويلار من الشباب خطر الإيقاف في حال حصول أحدهم على الإنذار الرابع في مواجهة «الكلاسيكو»، إذ ستكون مباراة العميد بعد «الكلاسيكو» أمام أبها (الجمعة) العاشر من نوفمبر الجاري الساعة 9:00 مساء بجدة، فيما الشباب سيلاقي الرائد (الخميس) التاسع من الشهر ذاته الساعة 6:00 مساء في بريدة، ضمن مباريات الجولة 13 في بطولة الدوري.