تسلّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة أمس (الثلاثاء)، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة.ونوه أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، معرباً عن سعادته بوصول شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 لمنطقة تبوك، مؤكداً أن ذلك يُعد من العناية بالألعاب عامة، خصوصاً ما كان منها شاملاً كدورة الألعاب السعودية، مهنئاً جميع العاملين باللجنة الأولمبية والبارالمبية على الحركة الرياضة والألعاب الناجحة.وتجوّلت مسيرة الشعلة في العديد من المواقع في منطقة تبوك، وسط حفاوة كبيرة من أفراد المجتمع للاحتفاء بهذه المسيرة والتعبير عن الدعم للحدث الوطني الكبير، وأكملت الجولة زيارتها لأربعة مواقع في المنطقة وهي جامعة تبوك، وبوابة تبوك، ومنتزه الأمير فهد بن سلطان، وإمارة تبوك، وذلك بمشاركة عدد من الرياضيين والمواطنين في الحدث الرياضي الكبير.يذكر، أن شعلة الألعاب السعودية بدأت جولتها من منطقة الرياض في رحلة عبر مناطق ومحافظات المملكة وتهدف إلى إشراك الجميع في الاحتفال بالألعاب السعودية، والتعريف بالرياضيين، وزيادة التوعية والترويج بالألعاب السعودية وقيمها وأهدافها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخدمية والخاصة، وستقام منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023 بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 8,000 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية، منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.