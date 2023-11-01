تُوج النجم الدولي السعودي بنادي الهلال الكابتن سالم الدوسري بأفضل لاعب في آسيا لعام 2022، بعد منافسة مع اللاعبَين؛ القطري المعز علي، والأسترالي ماثيو ليكي، وسلم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة اللاعب سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب عن القارة الآسيوية في حفل جوائز الاتحاد القاري بالعاصمة القطرية.

من جانبه، قال سالم الدوسري، إنه في قمة سعادته بهذا الإنجاز بحصوله على جائزة أفضل لاعب عن قارة آسيا باسم المملكة العربية السعودية، مضيفاً «أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية 2030، على دعمهم للرياضة والرياضيين، والحمد لله على التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا نظير اهتمام ودعم القيادة الحكيمة، ولا أنسى أن أشكر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم، وجميع منسوبي نادي الهلال من لاعبين وجماهير، ولاعبي المنتخب السعودي والجمهور الرياضي عموماً، ووالدي معلمي في الحياة، وزوجتي الغالية وأبنائي وبناتي».

وكان الدوسري قد نجح في الحفاظ على بريقه رغم التعاقدات العالمية الضخمة في الدوري السعودي في آخر موسمين، ويعتبر من الركائز الأساسية في خريطة الفريق الهلالي المتصدر دوري روشن السعودي للمحترفين.