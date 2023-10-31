أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون اليوم (الثلاثاء) صعوبة منافسة بلاده العرض السعودي في استضافة نهائيات كأس العالم للرجال في 2034، وبالتالي كان قرار عدم دخول السباق على تنظيم هذه النسخة من البطولة.

وذكرت أستراليا في بيان لها اليوم أنها لن تتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 مع حلول الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي (الفيفا) لتلقي العروض من آسيا ومنطقة الأوقيانوس، ما يجعل السعودية المرشحة الوحيدة للاستضافة.

وكشف جونسون عن استيائه من ضيق المهلة التي حددها «الفيفا» للدول الراغبة في التنظيم، عبر تقديم العروض في الرابع من أكتوبر.

وأضاف الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم: علينا أن نتحلى بالواقعية. السعودية تملك عرضاً قوياً. لديهم الكثير من الموارد ليس فقط المتعلقة بكأس العالم للرجال 2034. دخلوا بقوة سوق كرة القدم الأوروبية عن طريق الاستثمارات السخية.. وحكومتهم تضع الاستثمار في كرة القدم على رأس أولوياتها وهذا أمر يصعب التنافس معه، مشيراً إلى أن أستراليا ستدعم عرض السعودية إذا ظلت بالفعل المرشحة الوحيدة.