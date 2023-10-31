بات في حكم المؤكد أن تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034. ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه لن يشارك في المنافسة على استضافة كأس 2034.وجاء القرار الأسترالي إثر إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 5 أكتوبر الماضي تأييده لطلب المملكة استضافة دورة كأس العالم المشار إليها. وكانت إندونيسيا أبدت استعداداً للتقدم بطلب استضافة مونديال 2034 بالمشاركة مع أستراليا، وربما تنضم إليهما ماليزيا وسنغافورة.بيد أن ذلك الأمل خبا بعد إعلان إندونيسيا تأييدها للمسعى السعودي. وقال رئيس الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون اليوم (الثلاثاء)، إن الاتحاد الأسترالي سيركّز بدلاً من ذلك على المنافسة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم النسائية الآسيوية في 2026، وبطولة العالم للأندية التي ستقام في 2029.وبانسحاب أستراليا من المنافسة على استضافة مونديال 2034 تصبح السعودية الدولة الوحيدة التي أكدت طلبها استضافة المونديال. وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، أن «جميع أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف موحدة لتأييد الطلب السعودي». وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.