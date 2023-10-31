يحتفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الثلاثاء)، بأبرز نجوم القارة، وذلك خلال حفلة الجوائز السنوية 2022، التي تقام الساعة الثامنة مساء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بعد غياب استمر 4 سنوات. وتأتي عودة الحفلة السنوية ضمن روزنامة الأحداث السنوية في الاتحاد القاري. ومن أبرز الجوائز تكريم أفضل لاعب في آسيا، حيث تم ترشيح ثلاثة لاعبين، إذ ينافس النجم السعودي كابتن نادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في القارة، إلى جانب القطري المعز علي، والأسترالي ماثيو ليكي.ولقب أفضل مدرب في آسيا يتنافس عليه المدرب السعودي سعد الشهري، والأسترالي غراهام آرنولد، والياباني هاجيمي مورياسو.جوائز الأفضل في آسيااللاعبونسالم الدوسري (السعودية)المعز علي (قطر)ماثيو ليكي (أستراليا)المدربونسعد الشهري (السعودية)غراهام آرنولد (أستراليا)هاجيمي مورياسو (اليابان)