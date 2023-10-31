تمنى النجم الدولي السعودي الكابتن سالم الدوسري التتويج بجائزة أفضل لاعب آسيوي، «وإن تحقق ذلك فهو بفضل الله، ثم بدعم القيادة، ومساعدة زملائي اللاعبين في المنتخب الوطني ونادي الهلال».وأضاف، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الإثنين) في الدوحة: «سواء حصدت الجائزة أو حققها زميلي القطري المعز علي، الأهم أن تكون خليجية، وجميعنا إخوة، والفائز بها يستحقها».وأوضح الدوسري، أن مسألة عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا في السنوات الماضية كان دافعاً له لمواصلة العمل والسعي لتحقيق الانتصارات والإنجازات.وأكد الدوسري، أن لديه الشغف والطموح لمواصلة تحقيق الإنجازات والانتصارات وتمثيل بلاده خير تمثيل.وأشار الدوسري إلى أن الهدف الذي سجله في مرمى المنتخب الأرجنتيني (بطل العالم 2022)، من أجمل اللحظات التاريخية في مشواره الكروي.واختتم الدوسري حديثه بقوله: «إن ‏وجود نجوم عالميين بحجم البرازيلي نيمار والبرتغالي رونالدو والعديد من النجوم العالميين شكل إضافة فنية قوية للدوري السعودي، وإن ذلك ضمن رؤية المملكة وأهدافها نحو تطوير دورينا، والارتقاء به إلى أعلى المستويات».