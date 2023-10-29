توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله أمس (السبت) الفارس الهولندي هاري سمولدرز بلقب بطل جولات لونجين العالمية بعد أن تصدر الترتيب العام مع نهاية الجولة الختامية، وذلك في اليوم الثالث والأخير من منافسات الجولة الختامية لبطولة ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز التي انطلقت الخميس الماضي في العاصمة الرياض.وحقّق الفارس الهولندي المركز الأول بعد جمعه 252 نقطة، فيما حل مواطنه الفارس مايكل فان دير فليوتن ثانياً بـ246 نقطة، وجاء ثالثاً الفارس هنريك فون إيكيرمان بـ245.5 نقطة.كما توج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله الفارس الألماني كريستيان كوكوك بلقب بطل الجولة الختامية (جولة الرياض)، وذلك بزمن 37.56 ثانية، وحلت ثانياً الفارسة السويدية مالين باريارد جونسون بزمن 37.72 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس الفرنسي سايمون ديليستر بزمن 38.31 ثانية.وفي الشوط الثالث، توج الفارس الألماني ديفيد ويل بلقب شوط كأس الاتحاد السعودي للفروسية لفئة 5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر، وذلك بزمن وقدره 62.62 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس الفرنسي سايمون ديليستر بزمن 63.18 ثانية، وثالثاً الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد بزمن 63.50 ثانية.وافتُتحت أشواط اليوم الأول من البطولة خلال الفترة الصباحية بشوط جولة وجولة تمايز لفئة النجمتين ـ ارتفاع 1.30 متر، وظفر بألقابها الثلاثة الفرسان السعوديون وليد الغامدي أولاً بزمن 33.09 ثانية، سلمان العجمي ثانياً بزمن 35.83 ثانية، وفيصل العودة ثالثاً بزمن 36.06 ثانية.وفي الشوط الكبير لفئة النجمتين ـ ارتفاع 1.45 متر، ظفر الفارس عبد الله الشربتلي بخيلين مختلفين بالمركزين الأول والثاني، الأول بزمن 35.54 ثانية، والثاني بزمن 36.27 ثانية، فيما خطف المركز الثالث الفارس كمال باحمدان بزمن 33.54 ثانية.