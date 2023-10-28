قفز فريق النصر للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد انتصاره على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف، فيما ذاق فريق أبها طعم الانتصار بعد غياب استمر 6 جولات، إذ تجاوز ضيفه الشباب بهدفين لهدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة لدوري المحترفين.على استاد الملك فهد الدولي بالرياض تفوق النصر على مضيفه الفيحاء بثلاثية مقابل هدف وحيد. وتمكن البرازيلي تاليسكا من إحراز هدفين متتاليين (د: 50، 61)، وقلص الفيحاء النتيجة عن طريق مدافعه حسين الشويش (د: 66)، ومن ثم أضاف اوتافيو دا سيلفا الهدف الثالث للنصر (د: 74)، ليحقق العالمي انتصاره الثامن ويصل للنقطة 25 ويحتل المركز الثاني، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 14 نقطة وفي المركز الثامن.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، انتصر أبها على ضيفه الشباب بهدفين لهدف في لقاء متوسط الأداء، وبدأت الإثارة في الثلث الأخير من عمر اللقاء عندما تحصل مدافع الشباب اياغو سانتوس على البطاقة الحمراء (د: 72)، ليستغل أبها حالة النقص العددي للشباب ويحرز الهدف الأول عن طريق سعد بقير (د: 73)، ولكن بعد مرور 3 دقائق فقط تمكن لاعب الشباب فهد المولد من إدراك التعادل (د: 76)، ولكن أبها تمكن من التقدم مجدداً عن طريق لاعبه كريتشوفياك لاعب الشباب السابق (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز أبها بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يذوق أبها طعم الانتصار بعد غياب في الست جولات الأخيرة ويحقق انتصاره الثالث ويصل للنقطة العاشرة ويحتل المركز 15، فيما تلقى الشباب الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.