يخوض ممثلا الوطن الاتحاد والهلال مواجهتين مهمتين مساء اليوم (الإثنين) ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا، إذ يستضيف الاتحاد نظيره القوة الجوية العراقي عند تمام الساعة (7:00) مساءً ضمن لقاءات المجموعة الثالثة، فيما يستضيف الهلال فريق مومباي سيتي الهندي عند تمام الساعة (9:00) مساءً ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام ضيفه القوة الجوية العراقي بظروف صعبة بعد المستويات غير المرضية التي قدمها الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة من دوري روشن السعودي التي ساهمت في تراجع الفريق للمركز الخامس. ويطمح الاتحاد من خلال لقاء الليلة في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره، إذ يحتل العميد المركز الثاني برصيد ٣ نقاط من انتصار على أجمك الأوزبكي بثلاثية نظيفة. ويتبقى لقاء أمام سباهان الإيراني، الذي لم يفصل فيه الاتحاد الآسيوي إلى هذه اللحظة.فيما يدخل فريق القوة الجوية العراقي هذا اللقاء متصدراً فرق المجموعة برصيد ٤ نقاط من انتصار على أجمك الأوزبكي (1/‏2)، وتعادل مع سباهان الإيراني (2/‏2)، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على صدارته.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز يخوض الهلال لقاءه أمام ضيفه مومباي سيتي لتحقيق الثلاث نقاط والحفاظ على صدارته للمجموعة، إذ يملك الزعيم 4 نقاط حصدها من فوز على نساجي الإيراني (0/‏3)، وتعادل مع نافباخور الأوزبكي (1/‏1)، فيما يسعى فريق مومباي سيتي لتحقيق أولى نقاطه في البطولة وإنعاش آماله في المنافسة، إذ يحتل المركز الرابع والأخير بدون نقاط بعد خسارتين من نافباخور (0/‏3)، ونساجي (0/‏2).