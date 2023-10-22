أكد مدرب الهلال جيسوس أن مباراة فريقه أمام مومباي سيتي الهندي غدا (الإثنين) في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لن تكون سهلة، وبكل تأكيد سنلعب ضد فريق سيدافع بكل شراسة، مبينا أن الوقت لم يكن كافياً لإعداد الفريق بحكم قرب مباراتنا الماضية مع هذه المباراة، لكننا جاهزون للمواجهة الآسيوية، وتبقى ثقتنا بلاعبينا كبيرة على تجاوز مثل هذه الصعوبات، إضافة للإمكانيات الفنية التي يمتلكها لاعبو الفريق، وسنعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.وقال جيسوس: «نعمل بكل جدية على تحسين استغلال الفرص التي تكون سانحة للتسجيل وذلك خلال التدريبات، والمؤشر يعتبر جيدا، لأن ذلك يدل على أن المجموعة قادرة على الوصول إلى مرمى الخصوم».وأشار جيسوس إلى أن إصابة نيمار أو أي لاعب آخر في الفريق مقلقة ومؤثرة، والفريق لديه عدد من المصابين، وبالنسبة للاعب ميشاييل لن يشارك إلا بشرط تجاوزه الفحوصات الطبية كونه يعاني من بعض الآلام، ولن أجازف في الزج به في مباراة مومباي الهندي.