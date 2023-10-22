أوضح مدرب الاتحاد سانتو أنه ‏قام بتحليل فريق القوة الجوية العراقي الذي سيواجهه غدا (الإثنين) في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، مبينا أنه «يعتبر فريقا جيدا، وندرك أهمية هذه المواجهة كونها على أرضنا وسنلعب بشكل رائع لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».وقال سانتو في المؤتمر الصحفي: «الفريق أضاع فرصا كثيرة في المباريات الماضية ونعمل حالياً على حل هذه الإشكالية، وثقتي كبيرة في اللاعبين الذين يمتلكون خبرة كبيرة، بالعمل على التركيز واستغلال الفرص في المباريات القادمة».وأكد سانتو أن اللاعب جوتا سيشارك بشكل أساسي في مباراة القوة الجوية العراقي، مبينا أن فريقه يسير بشكل جيد، «وأن لاعبي ‏الأظهرة في الفريق يقدمون مجهودا بدنيا عاليا وفق الخطة التي نلعب بها المباريات، ولذلك أقوم باستبدال بعضهم وفق مجريات المباريات، وحاليا يغيب زكريا هوساوي للإصابة».وطالب سانتو «بدعم جماهير العميد للفريق في الموسم الحالي، وكما شاهد الجميع عمل الموسم الماضي وتحقيق الدوري بعد غياب ١٤ سنة، ونترقب حضورا جماهيريا كبيرا لمساندة الفريق في مباراة القوة الجوية العراقي، لمساعدة اللاعبين على تقديم المستوى الفني الأفضل وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة».واختتم حديثه بقوله: «‏بالنسبة لي جميع بطولات الموسم الحالي مهمة وسنلعب فيها من أجل تحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرنا».‏من جهته، وصف اللاعب مدالله العليان مباراة القوة الجوية العراقي بأنها مهمة «وسنعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».وتمنى من الجماهير الحضور بشكل كبير ودعمهم في مباراة القوة الجوية العراقي من أجل الانتصار والظفر بنقاط المباراة، مشيرا إلى أنه يعلم بعتب الجماهير على الفريق «وسنعمل على الظهور بالمستوى الفني المختلف وإسعادهم بالفوز بنتيجة المباراة».