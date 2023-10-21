واصل النصر والأهلي انطلاقتهما نحو الصدارة بعد تجاوزهما ضيفيهما ضمك والوحدة ووصولهما للنقطة الـ22 بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر الهلال، إذ انتصر النصر على ضمك بهدفين لهدف، وتفوق الأهلي على الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، فيما دشّن الشباب ملعبه الجديد بالفوز على ضيفه الطائي بهدفين دون مقابل، وحقق الحزم انتصاره الأول بعد تفوقه على ضيفه الرائد بأربعة أهداف لثلاثة، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.على استاد «الأول بارك» بالرياض، قلب النصر تأخره بهدف أمام ضيفه ضمك لفوز بهدفين لهدف، وأحرز هدف التقدم لضمك لاعبه جورج نكودو (د:45+2). وفي الشوط الثاني ومن كُرتين ثابتتين أحرز النصر هدفين عن طريق تاليسكا (د:52) وكريستيانو رونالدو (د:56)، ليحقق النصر فوزه السابع ويصل للنقطة الـ22 في المركز الثالث، فيما تلقى ضمك الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ11.وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، تفوق الأهلي على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف. أحرز أهداف الأهلي آلان ماكسيمان (د:45+3) وروجير إيبانيز (د:68) ورياض محرز (د:84)، فيما جاء هدف الوحدة الوحيد عن طريق مدافع الأهلي عبدالباسط هندي (خطأ في مرمى فريقه - د:51)، وشهد اللقاء حصول لاعب الوحدة علاء آل حجي على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه السابع ويصل للنقطة الـ22 محتلاً المركز الرابع بفارق الأهداف عن النصر، فيما تلقى الوحدة الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع.وفي افتتاح ملعبه الجديد انتصر الشباب على ضيفه الطائي بهدفين دون مقابل. أحرز هدفَي الشباب حبيبو ديالو (د:50) وحسين القحطاني (د:90+5). وبهذه النتيجة حقق الشباب انتصاره الثالث ووصل للنقطة الـ12 وفي المركز العاشر، فيما تلقى الطائي الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ16.وعلى ملعبه وبين جماهيره حقق الحزم فوزه الأول في الدوري على حساب ضيفه الرائد بأربعة أهداف لثلاثة. أحرز أهداف الحزم فايز سليماني (هدفين د:6، 42) ومحمد الثاني (د:36) ومحمد باداموسي (د:72)، فيما أحرز أهداف الرائد أمير سعيود (هدفين د:10، 45+10) وعمر جونزاليس (د:86). وبهذه النتيجة يصل الحزم للنقطة السادسة في المركز الـ17، فيما تلقى الرائد الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الـ18 (الأخير).وتختتم لقاءات الجولة مساء اليوم (الأحد) بمواجهة الرياض وضيفه الاتفاق عند تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز. ويدخل الرياض اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد ثماني نقاط حققها من انتصارين وتعادلين وخمس خسائر وله من الأهداف ثمانية وعليه 21، ويطمح للفوز للوصول للنقطة الـ11 والقفز للمركز الـ11. فيما يدخل الاتفاق اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 17 نقطة حصدها من خمسة انتصارات وتعادلين وخسارتين، وفوزه في لقاء الليلة يقربه من مراكز المقدمة ويبقيه في دائرة المنافسة على اللقب.نتائج الأمس:النصر ٢ × ١ ضمكالأهلي ٣ × ١ الوحدةالشباب ٢ × ٠ الطائيالحزم ٤ × ٣ الرائد