أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على هامش افتتاح منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الرياض، وبحضور أمير موناكو ألبيرت الثاني، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، أن أقامة المنتدى في المملكة يجسد حرص قيادتنا الرشيدة على المساهمة في نشر رسائل المحبة والسلام في كل أنحاء العالم.وأوضح الأمير عبدالعزيز الفيصل أنه من المهم استمرار هذا المنتدى برؤيته النبيلة لتحقيق قيم السلام والرياضة.وأضاف: «أن قيم الاحترام والتعاون واللعب النظيف في الرياضة، تتماشى مع مبادئ السلام للوصول إلى لغة مشتركة توحدنا في مختلف أنحاء العالم».وشدد وزير الرياضة على حرص المملكة ومساهمتها في تطور وتنمية الرياضة ونشر السلام، وأن هذا المنتدى الذي تحتضنه الرياض يعد مناسبة فريدة للكشف عن مبادرات مبتكرة.وشكر الأمير عبدالعزيز الفيصل الأمير ألبرت الثاني على مساعيه الدؤوبة لتحقيق السلام من خلال الرياضة.