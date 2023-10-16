ينهي مدرب المنتخب السعودي مانشيني تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الثانية أمام مالي غداً (الثلاثاء)، والتي ستقام الساعة 6:00 مساء، إذ سيجري مانشيني مناورة كروية رئيسية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الإثنين) على ملعب منتجع كاسكيد، وسيركز خلالها على تطبيق اللاعبين للجوانب التكتيكية والفنية المطلوبة، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء مالي في ختام المعسكر الحالي بمدينة لاغوس البرتغالية، ضمن المرحلة الإعدادية الثالثة لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر مطلع يناير القادم.وتشهد تدريبات الأخضر أجواء رائعة وروحاً معنوية مرتفعة لدى اللاعبين وحرصاً على الاستفادة من معسكر لاغوس الحالي، والتجهيز لكأس أمم آسيا القادمة.يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا 2023، وسيخوض 3 مباريات في دور المجموعات؛ الأولى أمام منتخب عمان، والثانية ضد قرغيزستان، والثالثة أمام تايلند.مستجدات الأخضر:الصقور الخضر يؤدون المران الأخير على ملعب منتجع كاسكيدمنتخبنا الوطني يختتم معسكره بمدينة لاغوس عقب لقاء مالي غداً