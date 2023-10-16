ينتظر المنتخب السعودي مباراة الإياب بين باكستان وكمبوديا التي ستقام غداً (الثلاثاء) على أرض الأول، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 0/‏0، إذ سيواجه الفائز منهما الأخضر على أرضه وبين جماهيره يوم الخميس 16 نوفمبر القادم في انطلاقة مباريات التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لكأس العالم 2026.حيث سينضم المنتخب الفائز من مباراة باكستان وكمبوديا إلى المجموعة السابعة بجانب منتخبات السعودية، والأردن، وطاجيكستان.وستكون مباراتا الأخضر في المجموعة السابعة أمام الأردن في عمان الثلاثاء 21 نوفمبر القادم، فيما سيستضيف الأخضر منتخب طاجيكستان يوم الخميس 21 مارس القادم، ضمن التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لكأس العالم 2026.